Se acabó el año para Colo Colo y ahora Blanco y Negro de la mano con la gerencia técnica deben trabajar en el armado del plantel para la temporada 2026, donde el Cacique no tendrá participación en torneos internacionales.

Si bien no hay mucha claridad respecto al futuro, lo cierto es que ni Mauricio Isla ni Óscar Opazo continuarán en el Estadio Monumental. Esta situación lleva a que el Cacique tenga que salir al mercado en búsqueda de un lateral derecho.

En Pelota Parada de TNT Sports fue Daniel Arrieta y Marcelo Muñoz quienes lanzaron dos nombres que interesan en Macul: “¿Nos miramos al Espejo, o no?”, fue la palabra del reportero en una clara alusión a Jorge Espejo, jugador de Audax Italiano.

Colo Colo se fija en Jorge Espejo. | Foto: Photosport

Marcelo Muñoz, por otro lado, no quiso ser menos y pidió tener mucho ojo con Francisco Salinas: “Ojo con el lateral derecho del campeón. También es un nombre que agrada en el Estadio Monumental”, reveló.

¿Llegará alguno de esos dos jugadores? Lo cierto es que Jorge Espejo no es la primera vez que ha sido vinculado a Colo Colo, toda vez que en su época en Cobreloa sonó con fuerza para llegar a Macul, pero no se dio.

Salinas, por otro lado, tendría que resignar jugar la Copa Libertadores de América con Coquimbo Unido para llegar al Estadio Monumental a potenciar un equipo que solo tendrá actividad en el plano local el próximo año.

En síntesis

Mauricio Isla y Óscar Opazo no continuarán en Colo Colo para la temporada 2026.

Colo Colo mostró interés en Jorge Espejo, lateral derecho de Audax Italiano.