El mercado de fichajes está activo y ello bien lo saben tanto Colo Colo como Universidad de Chile. A poco del cierre de 2025, los dos clubes más importantes del país definen a sus próximas incorporaciones.

Y en el horizonte de ambos, surgió un polémico nombre: Juan Martín Lucero. Durante los primeros días del libro de pases, se rumoreó que el delantero argentino de 34 años estaba en la órbita de dichas instituciones.

¿Dónde jugará en la siguiente campaña? Su representante, Marcelo Lipatin, conversó con Central do Mercado y entregó pistas sobre el futuro de su cliente. Lo vendió como un crack.

“Es un delantero centro que lleva casi 60 goles en tres años. Este año no fue muy bueno, pero aún así, fue el máximo goleador del equipo con 11 goles“, comenzó señalando el agente.

Luego, agregó: “Es uno de los pocos delanteros centro del mercado que, además de su capacidad goleadora, posee un alto nivel técnico. Hace cosas que no se encuentran fácilmente en el mercado“.

Juan Martín Lucero fue vinculado a Colo Colo y Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Ni Colo Colo ni Universidad de Chile: el futuro de Juan Martín Lucero

A pesar de que se vinculó a albos y azules, el destacado atacante no pisará tierras chilenas en lo pronto. Según reveló el empresario mencionado, seguirá en Brasil o, al menos, ese es el plan.

“Nuestra prioridad sería permanecer en el mercado nacional (…) Tiene un mercado abierto aquí. Los clubes también nos están contactando, así que nuestro deseo sería encontrar una buena alternativa aquí”, cerró.

