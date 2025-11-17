La Selección Chilena tuvo un buen debut en tierras europeas en la fecha doble de la FIFA, donde derrotó a Rusia por 2-0 y ahora piensa de lleno en una nueva edición del Clásico del Pacífico a disputarse en la ciudad de Sochi.

Uno que sufrió el poderío de La Roja fue Valeri Karpin, entrenador del cuadro ruso quien habló una vez finalizado el encuentro y destacó la principal diferencia entre Chile y Perú: “La diferencia estuvo en la organización. El equipo chileno parece más organizado y disciplinado”, dijo.

Chile derrotó a Rusia por 2-0. | Foto: Photosport

A saber: Rusia había enfrentado días antes a Perú e igualó 1-1 en un partido que no logró emocionar a los hinchas rusos y en donde hubo múltiples quejas por el mezquino juego que mostró el cuadro incaico.

“Me gustó más el partido de hoy. Se notó en todo, permitimos dos tiros a puerta y concedimos dos goles. Fuimos más interesantes en ataque que en el partido contra Perú”, complementó el estratega ruso.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Rusia no pudo celebrar ante selecciones sudamericanas y acumuló un empate y una caída. Ahora, Chile y Perú cerrarán su gira por el viejo continente con un Clásico del Pacífico que promete sacar chispas en territorio euroasiático.

