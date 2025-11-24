Colo Colo no sufrió sobresaltos para derrotar a Unión La Calera el día de ayer en el Estadio Monumental, donde con goles de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez se impuso al cuadro de la Región de Valparaíso.
Uno que tuvo un buen cometido el día de ayer fue Emiliano Amor, jugador que vence contrato en diciembre y en zona mixta le mandó un claro mensaje a la dirigencia: “Este año me dedico solamente a jugar estos dos partidos que nos quedan, pensar en eso y clasificar a una copa”, dijo.
Amor manifiesta sus ganas de quedarse: “A fin de año van a analizar, van a ver con el cuerpo técnico y hacer un análisis grande del año. Yo ya lo dije, me quiero quedar, pero no hay que quedarse por quedarse, sino que, para armar un proceso, un proyecto el año que viene”.
Cabe recordar que Emiliano Amor había terminado su vínculo con Colo Colo al finalizar la temporada 2024 y lo volvieron a contratar meses después, toda vez que el Cacique quedó cojo con la salida de Maximiliano Falcón.
Así las cosas, el defensor central argentino le manda un claro mensaje a la dirigencia de Colo Colo manifestando sus ganas de quedarse, pero siempre y cuando haya un proyecto detrás y no ‘hacerlo por hacerlo’.
En síntesis
- Colo Colo no sufrió para derrotar a Unión La Calera por 2-1.
- Emiliano Amor manifestó sus ganas de continuar en Colo Colo el próximo año.
- El jugador fue desvinculado en 2024 y lo contraron de nuevo en 2025 por la ausencia de Maximiliano Falcón.