Colo Colo no sufrió para derrotar a Unión La Calera por 4-1 en el Estadio Monumental y, de esa manera, meterse de lleno en la zona de clasificación a Copa CONMEBOL Sudamericana desplazando a Cobresal al octavo lugar.

Ahora, los albos prácticamente asegurarán su presencia internacional si derrotan al conjunto nortino. En caso de un empate, de igual manera dependerán de derrotar a Audax Italiano en la última fecha de la Liga de Primera 2025.

Colo Colo derrotó con facilidad a Unión La Calera. | Foto: Photosport

Uno que no se conforma con la hipotética clasificación a Copa CONMEBOL Sudamericana es Arturo Vidal, quien hizo una brutal autocrítica tras el triunfo: “El año acá en Colo Colo no se salva con una clasificación, se salva con títulos y este año no logramos ninguno”, dijo.

“Ha sido un año malo para nosotros, pero estamos fuertes de cabeza y sabemos que el próximo año será mucho mejor si nos preparamos y las cosas se dan como se tienen que dar”, complementó el bicampeón de América con La Roja.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que al Cacique lo único que le queda es abrochar la clasificación a la Copa Sudamericana y este viernes tiene que enfrentar a Cobresal en la siempre complicada altura de El Salvador.

En síntesis

Los albos tienen un importante compromiso ante Cobresal este viernes 28 de noviembre.