En Colo Colo hay un jugador que se está candidateando para ser parte del primer equipo la próxima temporada, luego de haber cerrado con un título su gran campaña 2025, incluso disputando un Mundial.

Se trata del defensa Bruno Torres, quien el viernes se coronó campeón en la categoría Sub 18, en la final que disputaron los albos contra O’Higgins en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El novel zaguero también fue el más destacado de La Roja Sub 17 que disputó la fase de grupos del Mundial en Qatar, por lo que su nombre ya comenzó a sonar para ser ascendido al plantel de honor en el Estadio Monumental.

Y luego de los festejos en La Florida, el jugador de 17 años se refirió a su deseo de ser parte del primer equipo, enviándole un directo recado al entrenador Fernando Ortiz.

“Siempre es importante sumar títulos y más en lo personal, siento que hice un buen año. Así que si la oportunidad llega estoy más que preparado y si no, voy a seguir trabajando hasta que llegue”, comentó a los medios presentes.

En la misma línea, le hizo un guiño al técnico argentino, destacando la oportunidad que le ha dado a otros canteranos.

“Siempre es bueno un técnico que le dé rodaje a los de casa, para eso nosotros entrenamos y nos preparamos todos los días. Nos sacamos la cresta en los entrenamientos, para que el día de mañana nos llegue esa oportunidad y cuando llegue agarrar la camiseta y no soltarla nunca más”, completó Torres.

Bruno Torres busca una oportunidad en el primer equipo de Colo Colo. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que para la temporada 2026 el Tano Ortiz pidió nuevos defensas en Colo Colo, considerando que termina el préstamo de Sebastián Vegas, finaliza el contrato de Emiliano Amor y Alan Saldivia podría tener alguna opción de salida.

