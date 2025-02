Colo Colo venció por 3 a 1 a Deportes La Serena en el arranque de la Liga de Primera 2025. Los autores de los tantos fueron Vicente Pizarro, Sebastián Vegas y Javier Correa. Sin embargo, el gol de este último causó polémica en este fin de semana del fútbol chileno.

En la jugada del último gol, se ve a Mauricio Isla aparentemente en offside. Pese a toda polémica, el juez Fernando Véjar y tras corroboración del VAR, el gol fue finalmente validado para sellar el 3 a 1 en favor de los albos.

La decisión ha generado gran revuelo en la crítica, por lo que esta tarde, en diálogo con Agricultura Deportes, el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, salió a disipar las dudas respecto de aquel cobro.

“En la pretemporada de los árbitros esta situación en particular la hemos analizado mucho. Nosotros buscamos en estas tres situaciones donde el juez asistente debe estar atento a si un jugador es sancionado por interferir en el juego, interferir a un adversario o sacar ventaja de su posición”, partió diciendo el exjuez.

Roberto Tobar explica con peras y manzanas la polémica jugada que favoreció a Colo Colo

Fue allí cuando se detuvo a puntualizar en que: “La acción de Colo Colo con La Serena, tenemos que juzgar ahí (Isla) si interfiere o no al adversario. Hay cuatro puntos que los nombraré muy rápido. Impedir que juegue el balón, ese es un punto donde cuando sale al paso el jugador que estaba en posición de fuera de juego está más menos a 7 u 8 metros del defensor“.

En esa línea, añade que: “Si (Mauricio) Isla hubiese estado a uno o medio metro y le impide los movimientos al defensor, es un fuera de juego claro”.

Mauricio Isla y Colo Colo han estado en el centro del debate por el polémico supuesto offside del “Huaso” en el encuentro ante Deportes La Serena (Foto: Andres Pina/Photosport)

Otro de los factores que detalló que: “La disputa del balón, la única acción donde uno puede interpretar si le disputa o no el balón es cuando este va cayendo y el jugador cabecea. Ahí hay un momento en que Isla está cerca, pero no cabecea, no toca no golpea, no bloquea. Entonces, en esas situaciones, debemos dejar seguir el juego. Por eso el VAR a raíz de esa situación, corrobora la decisión en campo”.

Finalmente, aseguró que: “Para nosotros sería mucho más fácil levantar todas las banderas y despreocuparnos. A eso lo llamamos como interferencia sicológica. (Fernando) Dinamarca no sabe si está inhabilitando o habilitando. Hay que tener esta línea de interpretación para todos los equipos, no solo para el blanco o el azul u otros”.