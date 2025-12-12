La ANFP tomó una importante determinación tras los reclamos por los descensos en la Liga de Primera 2025: dos escuadras se escudan en un resquicio legal para intentar zafar de la pesadilla.

Esos son los casos de Unión Española y Deportes Iquique, que terminaron en el último y penúltimo puesto de la tabla de posiciones, respectivamente. Ambos clubes reclaman por un ítem en específico del reglamento vigente.

Precisamente, aluden a los artículos 90 y 91, que establecen que el descenso debe definirse por promedio de puntos de las últimas tres temporadas. De tal manera, dichos equipos se salvarían y permanecerían en la categoría de honor.

Sus quejas ya llegaron a la ANFP y encontraron respuesta, la que fue revelada por El Deportivo de La Tercera. En primera instancia, se confirma que la entidad organizadora analizará lo ocurrido.

“En Quilín se remiten a la formalidad y, en ese sentido, sostienen que atenderán la petición realizada por ambas entidades. Es decir, que la revisarán“, señaló el medio citado.

Unión Española y Deportes Iquique intentan zafar del descenso. (Imagen: Photosport)

Unión Española y Deportes Iquique reciben mazazo

No obstante, la información advirtió que desde la ANFP, a través de una fuente reservada, explicaron que el panorama no cambiará mucho. Por el momento, todo indica que se mantendrán los dos descensos.

“Sin embargo, la ANFP tiene una interpretación distinta: que los estatutos del fútbol chileno, que fueron aprobados el 2023, están por sobre el reglamento y las bases”, se destacó.

A su vez, el testimonio anónimo expresó tajantemente: “Las bases fueron aprobadas por unanimidad y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones“.

“Las bases están por sobre los aspectos deportivos y específicos que incluso no contemplen ni los estatutos y/o el reglamento, por el principio de especificidad”, concluyó.

En resumen: