La temporada 2025 llegó a su fin y, con ello, se presentó el momento de premiar a los mejores del año. Esa fue la labor de la Gala Crack, que destacó a la mayor estrella de la reciente Liga de Primera.

En el evento realizado por TNT Sports, dicha condecoración fue otorgada hacia uno de los jugadores de Universidad de Chile. Más que merecido: fue genio y figura en su escuadra.

¿De quién se trata? El trofeo se lo llevó Charles Aránguiz, que comandó a los estudiantiles en esta campaña. Eso sí, hubo un gran y notable detalle que fue anticipado por el propio ganador en la antesala.

Por su rechazo a la gestión de la ANFP hacia los azules en 2025, dejó en claro que no asistiría a la ceremonia. No quería ver a las mismas autoridades que, según él, perjudicaron a la institución que representa.

Ante tal panorama, no hubo declaraciones del histórico mediocampista. El galardón tuvo que ser guardado y, seguramente, se lo enviarán por privado: su ausencia se sintió con fuerza.

Charles Aránguiz fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Primera 2025 en la Gala Crack. (Imagen: Photosport)

El mejor jugador de la Liga de Primera 2025: Charles Aránguiz

Cabe destacar que el volante de 36 años fue clave en la campaña nacional e internacional de Universidad de Chile. ¿Cuáles fueron sus números en 2025? Demostró toda su experiencia.

Representando la camiseta azul, disputó 25 encuentros de la Liga de Primera 2025. En dichos partidos, anotó seis goles y aportó con cuatro asistencias. Su club terminó en el cuarto lugar y clasificó a fases previas de Copa Sudamericana.

En resumen: