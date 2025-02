Este domingo, Colo Colo hará su estreno en la Liga de Primera 2025. El primer rival del popular será Deportes La Serena, equipo al que los albos enfrentarán en calidad de visitantes.

Previo a este compromiso, el capitán del equipo colocolino, Esteban Pavez, habló esta tarde en conferencia de prensa donde dejó interesantes declaraciones de la actualidad del “Cacique”. Además, abordó lo intensa que estará la lucha en el mediocampo durante esta temporada.

Además de los volantes con que contaba ya Jorge Almirón (Vicente Pizarro, Arturo Vidal y el mismo Pavez), hoy el DT cuenta también con alternativas como Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón, eso sin contar a quienes pujan de atrás en la cantera.

Pese a lo poblado del mediocampo del “Cacique”, Esteban Pavez demostró tener la confianza a full, aunque manteniendo el respeto por las decisiones que pueda tomar su DT: “Nunca me he sentido inamovible, todos los días doy el 100 por ciento para jugar. Amo jugar, me volvería loco si paso a la banca, pero es entendible. En Colo Colo tienen que jugar los mejores, el profe sabe y pondrá los mejores que piense”.

Esteban Pavez se tiene la máxima fe

Si bien el “Huesi” se mostró tranquilo ante una posible suplencia en el plantel del popular, lo cierto es que también demostró toda su confianza en la lucha por seguir siendo parte del once estelar.

“Yo desde que llegué el 2022 he leído que me quieren sacar y por algo sigo jugando, no porque soy simpático o le caigo bien al profe, soy regular y eso es importante. Hoy me siento con mucha confianza, disfrutando como nunca antes. En Colo Colo todos los días pasan cosas y lo disfruto mucho”, agregó.

Esteban Pavez se tiene una enorme fe en Colo Colo (Foto: Photosport)

Finalmente, indicó que: “La competencia es linda, los entrenamientos son a muerte, nos jugamos ser titulares, estar en la banca o ser citados. Pueden quedar dos o tres afuera porque la competencia es dura, pero no sé si aquí tenemos puestos asegurados. Tiene que ser por rendimientos y eso lo maneja el profe”.