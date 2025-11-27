Siete encuentros, cuatro triunfos, dos derrotas y un empate. Esos han sido los números que ha cosechado Fernando Ortiz al mando de Colo Colo, quien desde su llegada, logró darle algo de esperanzas al pueblo albo que venía muy alicaído de la mano de Jorge Almirón.

Tras sus tres triunfos consecutivos en sus últimos compromisos, el ‘Cacique’ está logrando sacar adelante la tarea de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Pese a ello, aún no existe un consenso total sobre el trabajo del ‘Tano’.

Rodrigo Herrera analizó largo y tendido junto a BOLAVIP lo que han sido estos dos meses de los Albos junto a su DT, a quien ve quedándose en Macul aún faltando dos cruciales fechas para el término de la Liga de Primera: “Mi pálpito es que ya se quedó. Ahora, yo no sé si con los méritos suficientes, porque Colo Colo durante toda esta temporada ha sido implacable con los equipos que están abajo, pero se le han ido en collera a todos los que están más o menos a la altura suya en la tabla”.

Rodrigo Herrera pide calma por Fernando Ortiz en Colo Colo y asegura que su trabajo sigue pareciendo el de un interinato (Foto: captura)

De igual forma, el comunicador coincide en que hay ciertos aspectos en que el ‘Tano’ se ha visto superior a lo que logró exhibir Almirón en su último período junto al Popular: “Yo creo que ordenó, yo creo que cambió un poco la mentalidad, tomó algunas decisiones, como lo de Pavez, como lo de Vidal, pero, insisto, yo creo que igual es un poco apresurarse en no aguardar si Colo Colo clasifica o no a la Copa Sudamericana“.

El diagnóstico de Rodrigo Herrera sobre Fernando Ortiz

“Yo creo que va a clasificar (a Sudamericana), porque depende de sí mismo. Pero todavía yo no veo una revolución hostil ni un gran cambio hostil. Si en el fondo darle calma a un plantel hoy día es suficiente para ser tenido de Colo Colo, bueno, habría que preguntarle a Aníbal Mosa entonces por qué la vara bajó a ese nivel”, recalcó.

En esa misma línea, el periodista sostuvo que: “he visto algo mejor, pero para mí no es suficiente. No es un cambio revolucionario. Esperar lo que sea necesario y, en el mejor de los casos, también confiar en que las cosas sigan por este rumbo”.

“Pero, insisto, comparado con Almirón ¿Cuáles son los grandes cambios que tiene Ortiz? Orden, haber marginado a un par de jugadores, pero ¿Podemos afirmar que Colo Colo juega bien? Yo todavía no lo veo. ¿Podemos afirmar que Colo Colo encontró un rumbo? Yo todavía no lo veo. Me parece que es una buena persona, que declara bonito, que se ha integrado muy bien en la institución, pero la verdad es que yo todavía veo a Ortiz en el papel de un interino. Me cuesta verlo como entrenador titular confirmado”, sentenció.

DATOS CLAVE

El DT Fernando Ortiz suma cuatro triunfos, dos derrotas y un empate en siete encuentros dirigidos en Colo Colo.

El periodista Rodrigo Herrera cree que Fernando Ortiz “ya se quedó”, pero afirmó que su trabajo sigue pareciendo el de un interino.