Este jueves habló el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, quien en diálogo con ESPN Chile se refirió a las últimas novedades del proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

Pero también se refirió a un tema no menos importante, que es la inclusión de juveniles en el primer equipo, donde el Cacique ha estado al debe pese a la regla Sub 21, la que ha cumplido con lo justo en 2024 y ahora va por el mismo camino este 2025.

Ante aquello, el timonel de la corporación apuntó sus dardos al ex entrenador Jorge Almirón, quien fue cesado en agosto tras los malos resultados en el año del centenario.

“Yo creo que el periodo anterior de Jorge, sobre todo el 2024, fue un muy buen periodo deportivo, en eso no hay duda. Ahora bien, creo yo que faltaba poner mayor intención respecto al fútbol joven, no solo en cuanto al minutaje que se debe cumplir como regla, sino que también en el trabajo“, apuntó Valladares.

En esa línea, también destacó la llegada del técnico Fernando Ortiz, quien se hizo cargo de este déficit, dándole participación a los canteranos.

“Las razones de por qué antes no avanzó mucho más, bueno, creo que habrá que analizarlas luego en profundidad. Sí nosotros vemos que con Fernando Ortiz se ha tratado de ir sumando mucho más respecto a la participación de los jóvenes“, continuó.

“Ha habido algún infortunio en la lesión de Francisco Marchant, que ha jugado, creo que muy bien, se ha posicionado muy bien. Y lamentablemente se volvió a lesionar, lamentablemente. Tiene muy buenas estadísticas a nivel latinoamericano. Está Leandro Hernández, hay otros chicos que también han debutado”, completó el periodista de profesión.

La postura del Club Social y Deportivo Colo Colo

Sobre lo mismo, Edmundo Valladares también destacó la postura del CSD Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro para darle mayor fogaje a los juveniles.

“Nosotros, a través de los directores en Blanco y Negro, como directores también del Club Social y Deportivo Colo Colo, impulsamos, empujamos, por ejemplo, que ante la salida de Brayan Cortés se quede Eduardo Villanueva como segundo arquero. Para nosotros es importante dar ese tipo de señales. Creo que hay que seguir empujando mucho más, hay que poner más intención”, comentó.

“Valoramos esa parte también que Fernando Ortiz haya hecho esa búsqueda, que haya podido dar esa relevancia a los muchachos, de que puedan debutar más jugadores. Yo creo que va a ser muy importante, además pensando en el próximo año, que van a haber tres torneos a nivel nacional, como el torneo nacional, como la Copa en Chile, como la Copa de la Liga, y ahí me parece que es súper importante que tengamos más jugadores a disposición”, planteó para la temporada 2026.

Edmundo Valladares tiene clara su postura sobre los juveniles en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis