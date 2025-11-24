Este domingo Colo Colo goleó por 4-1 a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, un partido clave para albos en el que alcanzaron los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

La gran figura fue el extremo Lucas Cepeda, quien volvió a brillar en el Estadio Monumental con un golazo a los 8 minutos para abrir la cuenta.

Tras el partido, el oriundo de Curauma conversó con TNT Sports en la flash interview, donde se refirió a la preparación que hicieron en las últimas dos semanas para llegar de la mejor forma a este compromiso.

“Era necesario ganar, tuvimos un parate de 10 días, si no me equivoco. Mis compañeros se prepararon al máximo, yo estuve en Rusia con la Selección, mis compañeros se estaban preparando al máximo para llegar de la mejor manera a este partido. Creo que lo tomamos con seriedad, sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puesto de copa. Este es el primer paso, quedan dos finales”, comenzó diciendo.

“Creo que despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos. Creo que Colo Colo tiene que clasificar a la Sudamericana y ahora tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres untos que estamos peleando con ellos igual, para meternos en un puesto de copa”, agregó sobre el próximo partido contra Cobresal.

Lucas Cepeda recuerda a Jorge Almirón

Luego, fue consultado por el balance de lo que ha sido una compleja temporada para el cuadro popular, donde recordó con cariño y, hasta de una manera defendiendo, al entrenador Jorge Almirón que fue despedido en agosto.

“La verdad yo soy partidario de que el entrenador no juega, a mí me encantaba la forma de trabajar del profe Jorge, por algo salimos campeones el año pasado. Lamentablemente, no se nos dieron los resultados, por distintas circunstancias, pero ya está. Ya dimos vuelta la página, teníamos que despertar y gracias a Dios se nos está dando”, respondió Cepeda.

Aunque de igual forma se mostró totalmente a disposición del actual técnico argentino Fernando Ortiz: “Me gusta jugar de derecha o por izquierda, el profe me deja jugar libre. Así que eso me siento bien, me siento cómodo y con tal de aportar al equipo, yo feliz”.

Lucas Cepeda recuerda con cariño a Jorge Almirón. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

