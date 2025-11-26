En Colo Colo se van a cumplir tres meses de la llegada de Fernando Ortiz como el nuevo entrenador, tras la salida de Jorge Almirón y un breve interinato de Hugo González junto a Luis Pérez.

En este periodo el Cacique pudo volver a meterse en carrera para clasificar a Copa Sudamericana y todo pareciera indicar que el cuerpo técnico del Tano continuará para la temporada 2026.

Y uno que no había hablado hasta el momento era su preparador físico, el canadiense Paolo Pacione, quien en diálogo con Radio Cooperativa dio a conocer el análisis que ha hecho del plantel y lo que se ha encontrado en este periodo.

“La verdad, desde el día 1 la disposición de trabajar, mejorar, encontrar su mejor forma, siempre están buscando cada semana. Estamos todavía en crecimiento y estamos encontrando la mejor forma”, comenzó diciendo.

Respecto al alza, el norteamericano indicó que ya están llegando al techo físico para esta temporada: “Yo diría que sí, claro que sí, porque nos falta muy poco, ya hicimos un gran trabajo los últimos dos meses juntos. No estamos empujando más, ahora tenemos que solo limpiar unos detallitos para que los chicos puedan competir a tope. Pero cuando se habla de peak eso siempre está en movimiento, porque es el peak de ahora, en unos tres meses va a ser otro peak”.

También se refirió a lo que rescata de los largos parones que ha tenido el fútbol chileno en los últimos meses. “Hay dos partes. La parte muy positiva que nos da la chance de trabajar, conocer el grupo, de meter cosas en el trabajo. Y la otra parte que es difícil por el ritmo, porque los jugadores siempre aprovechan más la competencia, de tener ritmo en un partido y otro. Hay que aprovechar de los dos lados”, expuso.

Respecto a los jugadores que han destacado en este periodo, el PF no quiso dar nombres, pero generalizó en que todo el plantel ha avanzado.

“Hay muchos la verdad, no quiero destacar a nadie en particular, pero la verdad es que cada uno tiene su propio camino. Y es nuestra responsabilidad como cuerpo técnico encontrar dónde están esas áreas de oportunidad y mejorar. Estamos siempre en comunicación con cada uno para empujarles. Hay días que estás a tope y otros no, entonces nosotros apoyándoles vamos a encontrar esa forma”, comentó.

El trabajo fuerte y lo que se viene en la pretemporada

Quien viene trabajando con el Tano Ortiz desde el América en México, se refirió a lo que podría venirse en la pretemporada 2026, donde los jugadores ya saben que tendrán que trabajar muy fuerte.

“Me gusta trabajar fuerte y los chicos ya saben. Pero la verdad no quiero planificar demasiado, quiero estar enfocado en esta semana y después de esta semana vamos a enfocar en Audax”, expuso.

Finalmente, el profesional de 44 años contó que al plantel le gustó su forma de trabajo y las exigencias que les impuso: “Les gustó muchísimo la verdad, en oportunidades donde hay semanas que no tienes competencia, a veces es muy fácil para los chichos aflojar, y fue al revés. La verdad yo tengo momentos muy claves que ellos metieron más y esos fueron momentos de crecimiento para el grupo e individuales también”.

Paolo Pacione es el nuevo preparador físico de Colo Colo. (Foto: Instagram)

En síntesis