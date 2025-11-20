Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido, en donde quedó eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores de América, Copa Chile, perdió la Supercopa con Universidad de Chile y en la Liga de Primera 2025 se quedó sin chances de ser campeón hace más de dos meses.

Pese al horrible año que ha tenido el Cacique, le queda una bala para tratar de salvarlo y eso sería clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, situación que depende absolutamente de los albos.

El que dio la cara en conferencia de prensa fue Fernando de Paul, portero titular de Colo Colo quien reconoció lo malo que ha sido el año: “Lo que perdimos durante el año no lo vamos a recuperar, es así”.

De Paul y Colo Colo enfrentan a Unión La Calera este domingo. | Foto: Photosport

De Paul no esquiva las críticas y asegura que la Copa Sudamericana es más bien un premio de consuelo que otra cosa: “Tenemos la posibilidad de clasificar a una copa y este club siempre tiene que estar en una copa internacional”.

“Es verdad que no es lo que esperábamos y como dije, no vamos a recuperar lo perdido. Tenemos que pensar en los tres rivales que nos quedan y obtener tres triunfos”, complementó el portero del Cacique.

Lo cierto es que los albos enfrentan este domingo a Unión La Calera en el Estadio Monumental con la obligación de dejar los tres puntos en casa si quieren seguir soñando con disputar competencias internacionales el 2026.

