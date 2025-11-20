Colo Colo trabaja sin parar pensando en los tres partidos que le restan de la Liga de Primera 2025, donde buscará clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana y así tener actividad internacional en la temporada 2026.

Una de las grandes dudas para el próximo año es Fernando Ortiz, entrenador de los albos quien tiene una cláusula de salida en caso de que no logre la clasificación al segundo torneo más importante en este lado del continente.

El Tano seguiría en Colo Colo. | Foto: Photosport

Esa cláusula, eso sí, pareciera que no corre y todo indica que Fernando Ortiz seguirá en la banca del Estadio Monumental pase lo que pase: “Ya hay una sintonía de que trabaja bien, les gusta su liderazgo y el cómo se maneja comunicacionalmente”, aclaró el periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

En esa línea complementa sus dichos diciendo que todavía no hay nada asegurado, pero sí encaminado: “No quiero decir que con esto tiene sellada su continuidad, pero hay como un acuerdo de palabra entre los directores”, sumó.

Ahora, habrá que esperar al final de temporada para ver si Colo Colo clasifica o no a la Copa Sudamericana y la decisión que tome Blanco y Negro respecto al futuro del entrenador argentino en Macul.

