Colo Colo no tiene margen de error en lo que queda de la Liga de Primera 2025 y está obligado a vencer esta tarde a Deportes Limache para mantener viva la ilusión de clasificar a una copa internacional para la próxima temporada.

Si bien se pensaba que Javier Correa no estaría tras resentirse de una lesión, eso habría quedado en el pasado y el jugador fue convocado por Fernando Ortiz para decir presente ante el cuadro de la Región de Valparaíso.

Fernando Ortiz borró a Esteban Pavez. | Foto: Photosport

Sorpresivamente, el que no estará esta tarde en los pastos del Estadio Nacional será Esteban Pavez, quien nuevamente quedó fuera de la citación del ‘Tano’ y suma dos partidos sin siquiera ir al banco de suplentes.

Cabe recordar que, a la llegada de Fernando Ortiz, Esteban Pavez jugó la Supercopa ante Universidad de Chile y también vio minutos en el triunfo ante Deportes Iquique, pero luego fue absolutamente borrado por el DT.

Así las cosas, el Cacique tratará de conseguir los tres puntos ante Deportes Limache que lo puedan acercar a Cobresal, club que ganó el fin de semana pasado y de momento se encuentra a 7 puntos de los albos que están en búsqueda de la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo se ubica en la octava posición de la Liga de Primera 2025 con 34 puntos, mientras que Cobresal -último clasificado a la Copa Sudamericana- lo hace en la séptima ubicación con 41 unidades.