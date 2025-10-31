Colo Colo necesita urgentemente volver a ganar en la Liga de Primera 2025 y por ello ya pone sus ojos sobre el próximo encuentro frente a Ñublense de Chillán.

En la fecha pasada, los Albos lo ganaban cómodamente sobre Deportes Limache por 2 a 0. Sin embargo, en los minutos finales, el cuadro ‘Cervecero’ aprovechó los errores del Popular y terminó consiguiendo un empate que amargó la tarde del ‘Cacique’ en el Estadio Nacional.

La cantera de Colo Colo en la lista de citados

Desde su llegada, Fernando Ortiz ha recalcado la importancia de darle rodaje a los juveniles del club. No lo ha cumplido del todo, pero al menos varios han tenido su primera citación con el primer equipo.

Este sábado podría romperse aquello, ya que serán cuatro los canteranos del Popular que dijeron presente en la lista de citados frente a los ‘Diablos Rojos’.

Dos son nombres ya más que conocidos: Leandro Hernández y Eduardo Villanueva. Junto con ellos, también están en la citación Víctor Campos y Benjamín Pérez, quienes hacen sus primeras armas en el profesionalismo con la camiseta de Colo Colo.

¿A qué hora se enfrenta Colo Colo a Ñublense?

El partido de Colo Colo contra Ñublense de Chillán por la vigesimosexta fecha de la Liga de Primera 2025 será este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún.

En síntesis

Colo Colo citó a cuatro canteranos para el partido de este sábado contra los ‘Diablos Rojos’ de Ñublense.

Los juveniles citados incluyen a Leandro Hernández, Eduardo Villanueva, Víctor Campos y Benjamín Pérez.

Colo Colo se enfrenta a Ñublense este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas.