Colo Colo se entrena en el Estadio Monumental pensando en el decisivo encuentro que tendrán este domingo cuando tengan que recibir a Unión La Calera por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Para el partido frente a los caleranos, Fernando Ortiz no ha podido entrenar con Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, jugadores albos que se encuentran en Rusia con la Selección Chilena, pero que ya vienen de vuelta.

El DT de los albos habría golpeado la mesa con los seleccionados según informó Edson Figueroa en Dale Albo AM: “Recabamos información sobre la llegada de los jugadores de Colo Colo que están en la Selección Chilena”, abrió el comunicador.

Pizarro y Cepeda se bajan del avión y parten al Monumental. | Foto: Photosport

Figueroa revela que los jugadores no van a pasar ni por sus casas para cambiarse tras el largo viaje desde el viejo continente: “Van a llegar el día jueves a eso de las 9 de la mañana a Chile y se van a ir directo al Estadio Monumental”.

“Probablemente a hacer un trabajo regenerativo; elongación, soltar el cuerpo por el largo viaje que van a tener, pero se van directo al Monumental que es una señal. El viernes y sábado harán fútbol a la par con sus compañeros cuando el Tano Ortiz defina al equipo”, complementó.

Así las cosas, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro no tendrán descanso y tendrán que bajarse del avión para sumarse a los trabajos de Fernando Ortiz pensando en obtener los tres puntos el domingo ante Unión La Calera.

En síntesis

Vicente Pizarro y Lucas Cepeda de Colo Colo regresan de Rusia a Chile el jueves a las 9 AM.

Los jugadores albos se irán directo al Estadio Monumental tras aterrizar para un trabajo regenerativo.