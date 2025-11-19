Cristián Zavala tuvo una temporada 2025 con sensaciones encontradas, ya que tuvo que salir del Cacique a mitad de año porque Jorge Almirón no le daba oportunidades, pero partió a Coquimbo Unido y terminó siendo figura y campeón de la Liga de Primera 2025.
Ahora, será Colo Colo quien decida el futuro del jugador, toda vez que Zavala pertenece a los registros del Cacique y el préstamo en que se encontraba en Coquimbo Unido termina a fin de año.
La situación la explicó el periodista y reportero que cubre a los albos, Daniel Arrieta en TNT Sports: “Tuvo que renovar su contrato para salir, eso lo hacen los clubes. Eso hizo Cristián Zavala, quien para irse a Coquimbo tuvo que extender su contrato hasta diciembre de 2026”.
En esa línea, el reportero complementa diciendo que Cristián Zavala “Se tiene que presentar a los trabajos del Cacique, en las próximas horas habrá reuniones importantes entre el representante de Cristián Zavala y Aníbal Mosa”.
En el cierre, Arrieta echa al agua a Zavala y revela qué es lo que realmente quiere el jugador: “Vamos a ver si la postura es que pueda volver por lo que hizo, pero ojo, acá también pesa la palabra del jugador y lo que quiere es quedarse en Coquimbo Unido”, agregó.
Ahora, solo queda esperar a que termine la Liga de Primera 2025 para ver qué determinación tomará Colo Colo y Cristián Zavala, pero todo apunta a que el jugador seguirá en el puerto pirata para disputar la Copa Libertadores de América con Coquimbo Unido.
En síntesis
- Cristián Zavala fue campeón de la Liga de Primera 2025 con Coquimbo Unido.
- Zavala pertenece a Colo Colo y su contrato con el Cacique fue extendido hasta diciembre de 2026.
- El jugador Cristián Zavala quiere quedarse en Coquimbo Unido para disputar la Copa Libertadores.