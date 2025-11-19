Cristián Zavala tuvo una temporada 2025 con sensaciones encontradas, ya que tuvo que salir del Cacique a mitad de año porque Jorge Almirón no le daba oportunidades, pero partió a Coquimbo Unido y terminó siendo figura y campeón de la Liga de Primera 2025.

Ahora, será Colo Colo quien decida el futuro del jugador, toda vez que Zavala pertenece a los registros del Cacique y el préstamo en que se encontraba en Coquimbo Unido termina a fin de año.

La situación la explicó el periodista y reportero que cubre a los albos, Daniel Arrieta en TNT Sports: “Tuvo que renovar su contrato para salir, eso lo hacen los clubes. Eso hizo Cristián Zavala, quien para irse a Coquimbo tuvo que extender su contrato hasta diciembre de 2026”.

Zavala fue una de las figuras de Coquimbo. | Foto: Photosport

En esa línea, el reportero complementa diciendo que Cristián Zavala “Se tiene que presentar a los trabajos del Cacique, en las próximas horas habrá reuniones importantes entre el representante de Cristián Zavala y Aníbal Mosa”.

En el cierre, Arrieta echa al agua a Zavala y revela qué es lo que realmente quiere el jugador: “Vamos a ver si la postura es que pueda volver por lo que hizo, pero ojo, acá también pesa la palabra del jugador y lo que quiere es quedarse en Coquimbo Unido”, agregó.

Ahora, solo queda esperar a que termine la Liga de Primera 2025 para ver qué determinación tomará Colo Colo y Cristián Zavala, pero todo apunta a que el jugador seguirá en el puerto pirata para disputar la Copa Libertadores de América con Coquimbo Unido.

En síntesis

Cristián Zavala fue campeón de la Liga de Primera 2025 con Coquimbo Unido.

Zavala pertenece a Colo Colo y su contrato con el Cacique fue extendido hasta diciembre de 2026.