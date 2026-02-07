Fernando Ortiz se mostró visiblemente emocionado tras el agónico triunfo 2-0 de Colo Colo sobre Everton en el Estadio Monumental por la fecha 2 de la Liga de Primera. Con goles de Yastin Cuevas y Javier Correa, los albos lograron su primera victoria de la temporada.

En pie de cancha y en conversación con TNT Sports, el entrenador argentino lanzó un fuerte mensaje a los hinchas del Cacique en medio del duro momento futbolístico que vive el club.

“Creo que realmente (estos jugadores) se merecían un triunfo no tan sufrido pero de la manera que ellos lo han hecho en pretemporada, y la predisposición a trabajar, necesitamos tener esa unión con la gente”, comentó de entrada el ‘Tano’.

El Cacique logró un trabajado triunfo en el Monumental (Photosport).

“Yo sé, entiendo, la gente está impaciente en muchísimas cosas. Crean que nosotros trabajamos a diario para mostrar un mejor equipo”, profundizó.

Respecto al trámite frente a los ‘Ruleteros’, Ortiz señaló que “hoy se vio un Colo Colo que nos fue a buscar e intentamos hasta el último minuto. Acá somos un equipo y queremos seguir trabajando como equipo”.

“El rival siempre juega. Nosotros siempre estamos dispuestos a poder seguir siendo el equipo protagonista. No desmerecemos y le damos respeto al trabajo”, cerró.

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones