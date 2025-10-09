Las palabras de Arturo Vidal el día de ayer en donde puso en duda su continuidad en Colo Colo parar la temporada 2026 no pasaron desapercibidas por nadie, en donde ahora fue el técnico Fernando Ortiz quien reaccionó a los dichos del King.

Tras la caída ante Deportes Puerto Montt en un compromiso amistoso disputado en el sur del país, Ortiz no pierde el foco y aseguró que “El objetivo más rápido es Coquimbo, no nos podemos desvía de eso. Sabemos que estamos a puntos de poder clasificar, pero esa es la idea”.

¿Sigue Arturo Vidal en Colo Colo? | Foto: Photosport

Sobre la relevancia de Arturo Vidal para los albos, el DT del Cacique es enfático en señalar que “Arturo es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Hoy, desde mi parte, lo exprimo en todos sentidos y también sus compañeros”.

En esa línea y sobre su continuidad, Ortiz toma su postura de cara al futuro: “Tendrá su opinión respecto a eso. Cualquier jugador lo quisiera tener y él verá si quiere hablar con el presidente. Pero yo estoy feliz de contar con él en la plantilla”.

Ahora, será tarea de Arturo Vidal determinar qué quiere para su futuro, aunque ya dijo que la gran condición para que siga ligado a los albos -pese a estar renovado automáticamente- es la clasificación alba a un torneo internacional.

El negro 2025 de Arturo Vidal y Colo Colo

Arturo Vidal y Colo Colo este año iban por todo, pero se quedaron sin nada: eliminados en fase de grupos de Copa Libertadores, Copa Chile, sin opción al título en la Liga de Primera y perdieron la Supercopa ante Universidad de Chile.