Gran sorpresa causó en el día de ayer Arturo Vidal en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde conversó con la prensa apostada y puso en duda su continuidad en Colo Colo para la próxima temporada.

Pese a que el King logró la renovación automática de su contrato en la Supercopa ante Universidad de Chile, el bicampeón de América dijo en el día de ayer que ‘nada es seguro’ e iba a tener que tener conversaciones con Aníbal Mosa.

Vidal tiene en espera su continuidad en Colo Colo. | Foto: Photosport

Durante la noche, en la caída de los albos frente a Deportes Puerto Montt, Vidal aclaró sus dichos en diálogo con ESPN Chile: “No es poner en duda, es la verdad. Soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir. Por algo me vine de Europa, podría haber estado hasta los 50 años ahí”, dijo.

Vidal revela la condición para que siga: “Lo tengo muy claro: si el próximo año Colo Colo no clasifica a los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente y ver la mejor opción, pero no es una opción que cualquier jugador la podría tomar. Yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”.

Cabe recordar que, actualmente, Colo Colo se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera y no estaría clasificando a ningún torneo internacional. Cobresal, el séptimo -y último clasificado de momento- está a 4 unidades de los albos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique volverá a ver actividad de manera profesional el próximo domingo 19 de octubre cuando, a partir de las 12:30 de la tarde, tenga que visitar a Coquimbo Unido en el puerto pirata.