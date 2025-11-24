Colo Colo suma tres victorias de manera consecutiva en la Liga de Primera 2025 y, de esa manera, se mete de lleno en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz derrotó en el día de ayer a Unión La Calera por 4-1 y desplazó a Cobresal al octavo puesto, logrando de momento la clasificación a una copa internacional para la próxima temporada.

Es precisamente el cuadro nortino el que Colo Colo tiene que enfrentar este viernes en la altura de El Salvador, donde Fernando Ortiz se enteró en los camarines del Estadio Monumental de una mala noticia pensando en ese duelo.

Vidal fue amonestado y se perderá el partido con Cobresal. | Foto: Photosport

Resulta que Arturo Vidal fue amonestado en los descuentos del segundo tiempo y, con esa tarjeta amarilla, sumó su quinta en el torneo y quedó suspendido para el encuentro ante Cobresal por la Liga de Primera.

Una mala noticia para Fernando Ortiz, toda vez que se queda sin su estandarte para uno de los partidos más importantes del segundo semestre para el Cacique y en donde se juega su participación internacional para el 2026.

Así las cosas, Arturo Vidal volverá a ver acción -si Fernando Ortiz así lo decide- en la última fecha de la Liga de Primera 2025 cuando Colo Colo tenga que recibir en el Estadio Monumental a Audax Italiano.

Cobresal vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo tendrá que jugar contra Cobresal este viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche, compromiso válido por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.