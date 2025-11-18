14 años después de su salida de Colo Colo, Daúd Gazale volvió a repasar lo que fue su etapa en el Estadio Monumental. En conversación con AS Chile, el exdelantero —hoy conocido también por su incursión en realities— entregó una autocrítica, pero también apuntó directamente al rol que tuvo el entonces técnico Hugo Tocalli en su pérdida de protagonismo.

“Mi paso por Colo Colo pudo haber sido mejor, pero siempre hay un técnico que decide quién juega. No depende del jugador. Para el hincha, el que no juega es malo. Y no es así, hay muchas cosas que inciden en eso”, comenzó explicando el exariete, dejando entrever que su falta de continuidad no siempre estuvo ligada al rendimiento.

Gazale también recordó sus primeros meses en Macul, donde sí tuvo un rol importante y se sintió valorado dentro del plantel. “Yo los primeros seis meses jugué la mayoría de los partidos, creo que no estuve en dos. Y en ese tiempo hice nueve goles, en un semestre. Tuve compañeros extraordinarios, que me dejaban solo, como Macnelly Torres, el ‘Chino’ Millar, Cristóbal Jorquera. Salimos campeones en 2008 y después llegó Hugo Tocalli, con todos sus delanteros”.

Daúd Gazale habla de su paso por Colo Colo y el antes y el después que vivió tras la llegada de Hugo Tocalli (Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

El exdelantero reveló que, tras la llegada del mencionado adiestrador, vivió una situación inesperada que cambió su futuro en el club. De hecho, confesó que hubo un momento en que pudo partir, pero el propio DT lo frenó. “Estuve a punto de salir al semestre siguiente, pero él me pidió que me quedara, porque iba a jugar yo. Me dijo que me había visto entrenar dos semanas“.

Según su relato, su rendimiento inicial ese año parecía darle la razón al entrenador. “Fui figura de dos de los primeros tres partidos del año y después me sentó en la banca, sin darme explicaciones. Yo tampoco se las pedí, no correspondía. Creo que el técnico toma las decisiones y se respetan”.

Sin embargo, esa determinación lo terminó afectando profundamente en lo deportivo. “Ahí empecé a perder continuidad y cuando pasa eso, tienes menos posibilidades de rendir”, agregó el exjugador, dejando clara la frustración que le produjo el cambio de criterio dentro del cuerpo técnico.

Daúd Gazale recuerda con cariño su paso por Colo Colo

Pese a todo, Gazale aseguró que guarda buenos recuerdos de su paso por el “Cacique” y de la exigencia que vivió en el club más ganador del fútbol chileno. “Me quedó una espinita, pero estuve tres años y medio donde disfruté de jugar en Colo Colo. Un equipo tremendamente grande, es la mitad más uno del país. Te exigen todos los días, no te permiten perder”.

Finalmente, reconoció que vestir la camiseta alba fue una experiencia única. “Es duro y yo lo disfruté, porque la presión me gusta”, cerró el exdelantero, dejando claro que, pese a los momentos difíciles, su etapa en el ‘Cacique’ sigue ocupando un lugar especial en su carrera.