Colo Colo no tiene margen de error en la Liga de Primera 2025 si quiere clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana y este domingo tendrá un compromiso clave cuando tenga que recibir en el Estadio Monumental la visita de Unión La Calera.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega en buen pie tras sumar dos triunfos de manera consecutiva en el torneo derrotando a Ñublense en Chillán y el más reciente ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Alan Saldivia vuelve tras larga ausencia en Colo Colo. | Foto: Photosport

La buena noticia para el entrenador de Colo Colo es que ante el conjunto calerano tendrá a disposición a tres jugadores que no tuvo en el último compromiso y uno que vuelve tras una lesión que lo tuvo alejado harto tiempo.

Se trata de Alan Saldivia, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez, quienes ya entrenan de manera normal junto a sus compañeros en el Estadio Monumental y podrían ir de la partida si así lo decide el ex entrenador del América de México.

Así las cosas, el Cacique buscará los tres puntos ante Unión La Calera el domingo y esperará que Audax Italiano y Cobresal enreden puntos para, de esa manera, tener vía libre para clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Unión La Calera este domingo en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz recupera a Alan Saldivia, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez para el partido.