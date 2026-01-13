Alan Saldivia fue una de las vedettes del Mercado de Fichajes de Colo Colo, toda vez que el defensor central uruguayo dejó el Cacique, viajó a Brasil y se prepara para ser nuevo refuerzo del Vasco da Gama.

El oriundo de Uruguay se había mantenido en silencio en su salida y habló escuetamente en el aeropuerto, pero ahora hizo oficial su despedida de Colo Colo y sus hinchas a través de las Redes Sociales.

Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Saldivia se despidió fríamente de los hinchas albos: “Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo Colo”, colgó el uruguayo.

Saldivia dijo adiós. | Foto: Photosport

“Llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir y entender lo que significa representar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile”, siguió.

En el cierre, apunta que “Agradezco a mis compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores del club y a toda la gente que sostiene el día a día y a toda su hinchada por su muestra de cariño. Colo Colo quedará para siempre en mi historia, gracias por todo. Hasta pronto”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Alan Saldivia ya no es más jugador de Colo Colo y continuará su carrera en el exigente fútbol brasileño, donde espera hacerse un nombre para saltar a Europa.

En síntesis

El defensa uruguayo Alan Saldivia dejó Colo Colo para unirse al club Vasco da Gama.

El futbolista oficializó su salida del equipo chileno mediante una publicación en Instagram.