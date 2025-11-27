El delantero paraguayo, Guillermo Paiva sigue viviendo una tremenda temporada dentro del fútbol colombiano con el Junior de Barranquilla tras lo que fue su salida de Colo Colo, en donde no tuvo un positivo paso por el fútbol chileno.

Tras eso, el atacante de 28 años vive una importante experiencia en el fútbol de Colombia con el conjunto del ‘Tiburón’, en el que en las últimas horas hizo noticia en el torneo de aquel país con un tremendo golazo que hizo en el duelo ante Atlético Nacional.

El ex delantero de Colo Colo sacó aplausos con este tremendo gol en lo que fue la igualdad a un tanto entre su equipo, el Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional por el Grupo A de la fase final del torneo colombiano.

A los 41 minutos de partido, el atacante paraguayo sacó un soberbio zapatazo con su pierna derecha, el que se hizo inatajable para el experimentado arquero colombiano, David Ospina y colocaba el 1-0 para su equipo.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE GUILLERMO PAIVA EN COLOMBIA