Colo Colo comenzó este 2025 con el pie derecho en el mercado de pases… o al menos eso pensaron muchos viendo la gran cantidad de refuerzos que llegaron a Macul. Uno de ellos fue Salomón Rodríguez, quien llegaba desde Godoy Cruz convirtiéndose en uno de los fichajes más caros del cuadro popular.

La llegada del uruguayo se dio tras la salida del segundo centrodelantero que tenían los Albos en su plantel: Guillermo Paiva. El paraguayo cosechó solo cinco goles con la camiseta del ‘Cacique’ en 2024, números con los que la dirigencia optó por desprenderse de los servicios del atacante quien se encontraba a préstamo desde Olimpia.

Salomón Rodríguez ha tenido un año para el olvido en Colo Colo (Foto: Photosport)

A pesar de su baja cuota goleadora, el jugador logró ganarse un lugar en el corazón de los hinchas del Popular, quienes esperaron hasta últimas instancias para que se diera el ‘Paivazo’.

Todo lo contrario ocurrió con quien llegó como reemplazo de Paiva o incluso quien se decía pelearía palmo a palmo el puesto con Javier Correa, o bien haría dupla en ataque con este último. Su cuota de gol frente al arco ha sido menor incluso que la del paraguayo y, claramente, la hinchada no está nada conforme con el exjugador del ‘Tomba’.

Los números de Guillermo Paiva y Salomón Rodríguez en 2025

Tras partir de Colo Colo rumbo al Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva ha logrado asentarse como titular y ganarse la confianza de todos en el elenco colombiano. Tal ha sido su rendimiento que en toda la temporada ha disputado un total de 47 encuentros con la camiseta del ‘Tiburón’ siendo titular en 37 de estos.

Sus números frente al arco aumentaron respecto de su temporada con el ‘Cacique’, ya que pasó de anotar cinco goles a hoy tener 12 en su cuenta personal en lo que va de año, más cinco asistencias.

En tanto, el charrúa Salomón Rodríguez ha contabilizado un total de 25 apariciones con la camiseta alba en todo el año, siendo titular en solo 11 oportunidades. Muchas veces siquiera fue citado netamente por decisión técnica. Solo tres goles ha marcado (dos en Copa Chile y uno en la Liga de Primera) y no registra asistencias.

