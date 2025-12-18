Universidad de Chile debe tomar una importante decisión en el mercado de fichajes. A pocos días del cierre de 2025, hay un jugador que espera definir su futuro: Rodrigo Contreras tiene su próximo paso en vilo.

Es que luego de que los azules decidieran no ejercer su opción de compra, surgió una nueva oportunidad para el oriundo de Tucumán. ¿Cuál? Permanecer en el cuadro laico con un nuevo préstamo.

Según confirman desde su entorno a BOLAVIP Chile, esa es la modalidad que se analiza para que siga vinculado al conjunto estudiantil. No obstante, hay un plazo límite para comenzar a cerrar el negocio: el lunes 22 de diciembre.

En caso de que los universitarios no se manifiesten sobre tal alternativa antes de dicho día, su círculo cercano iniciará tratativas con otros equipos interesados en sus servicios. Uno de ellos es Millonarios.

La escuadra colombiana sigue minuciosamente sus movimientos y ya envió una propuesta formal para contar con él. Sin embargo, el deseo del delantero argentino es continuar en Universidad de Chile.

El 2025 de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, la figura en cuestión disputó una totalidad de 41 compromisos vistiendo la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 10 goles y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile no ejecutó su opción de compra, estipulada en 1,45 millones USD por el 80% de su carta. Pertenece a los registros de Deportes Antofagasta.

