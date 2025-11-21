En Colo Colo se preparan para lo que será un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ saben que tienen que ganar o ganar en su partido ante Unión La Calera para seguir soñando con la clasificación a competencias internacionales para el 2026.

Los dirigidos por Fernando Ortiz saben que tienen que sumar la mayor cantidad de puntos en sus últimos tres duelos para lograr dicha clasificación, la que hoy en día es el único gran objetivo que le queda a Colo Colo en lo que ha sido su triste año en el centenario.

A pesar de la incertidumbre que se vive en el ‘Cacique’ sobre lo que es esta situación, la dirigencia del club ya se empieza a mover en lo que es el próximo mercado de pases, en donde ya hay nombres que empiezan a rondar para reforzar al equipo en el 2026.

Uno de estos nombres, ha sido el defensor Matías Catalán, el jugador que pertenece a Talleres de Córdoba nuevamente aparece en el radar de Colo Colo para este 2026, en la que lo ven como un muy buen nombre para poder reforzar la zaga del conjunto de Fernando Ortiz.

Catalán es opción para Colo Colo | Foto: Photosport

Ante esta posibilidad, en los últimos días una importante e ilusionante noticia es la que llega al hincha de Colo Colo sobre esta opción, en la que acercan aún más el nombre del jugador de este zaguero para el próximo año.

Barticciotto se va de tarro por esta opción

En los últimos días, el histórico ‘Albo’ Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa, en la que señaló que Matías Catalán tiene el gran deseo de poder vestir la camiseta de Colo Colo, al conocer este nuevo interés del club nacional en contar con sus servicios.

“Tengo entendido que él quiere venir, no es que se quiera ir de Talleres, en Talleres está cómodo y todo, pero le interesa el tema de Colo Colo”, declaró el ‘Barti’.

Concluyendo, Barticciotto considera que el nombre Matías Catalán es muy bueno para poder arribar a Colo Colo, ya que lo considera un jugador muy confiable para afirmar la zaga del ‘Cacique’ para el 2026.

“Es un jugador de confianza, se equivoca poco, que es chileno, es un jugador interesante”, cerró.

En Síntesis…

Matías Catalán , defensor de Talleres de Córdoba , vuelve a sonar como refuerzo para Colo Colo en el 2026 .

, defensor de , vuelve a sonar como refuerzo para en el . El histórico Marcelo Barticciotto dijo en Radio Cooperativa que Catalán quiere venir a Colo Colo .

dijo en que quiere venir a . Colo Colo necesita sumar puntos en sus últimos tres duelos para la clasificación a copas internacionales.





