Colo Colo en esta jornada tenía una importante decisión que tomar respecto al futuro del club, en la que la dirigencia del ‘Cacique’ debía llegar a un acuerdo para nombrar al nuevo entrenador del equipo.

Tras la caída de la llegada de Gustavo Quinteros, varios nombres fueron los que comenzaron a rondar por el Estadio Monumental, pero todo esto acabó hoy y la directiva del club llegó a un acuerdo unánime para oficializar a su nuevo DT.

Finalmente, el nuevo estratega de Colo Colo será el argentino Fernando Ortiz, quien proviene del Santos Laguna de México y será quien comande la banca del ‘Cacique’.

Así lo confirmó hace algunos instantes el periodista nacional, Daniel Arrieta en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que Blanco y Negro eligió al estratega argentino para llegar a Colo Colo.

Ortiz será el nuevo DT de Colo Colo | Foto: Getty Images

“Oficial: el directorio de Blanco y Negro optó por Fernando Ortiz para ser el nuevo técnico de Colo Colo. Votación unánime”, declaró.

De esta forma, Colo Colo le pone fin a su novela de conseguir a su nuevo entrenador y Ortiz será quien tome la posta en la banca del ‘Popular’, en la que su debut será ante la Universidad de Chile por la Supercopa del fútbol chileno.