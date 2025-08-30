Colo Colo tiene uno de los partidos más importantes del año mañana, donde tiene que recibir en el Estadio Monumental la visita de Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

La dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez quiere dejar su fugaz interinato con un triunfo que acerque al Cacique a los puestos de copas internacionales y, para eso, planean varias sorpresas.

Según dio a conocer Cooperativa, una de las grandes sorpresas sería la suplencia de Claudio Aquino, jugador que llegó este año como refuerzo de los albos y que no ha rendido todo lo que se esperaba de él.

Arturo Vidal vuelve a la titularidad. | Foto: Photosport

Por otro lado, está el regreso de Arturo Vidal a la titularidad, quien compartiría el mediocampo de Colo Colo junto a Esteban Pavez y Vicente Pizarro, quien viene siendo uno de los puntos altos en el ‘flojo’ equipo del Cacique.

La mayor sorpresa, eso sí, estaría en el frente de ataque: Leandro Hernández se estaría calzando la camiseta de titular para enfrentar a los azules y lo haría acompañado de Lucas Cepeda y Javier Correa en el frente de ataque.

La mesa está servida y mañana se vivirá un nuevo Superclásico del fútbol chileno, donde ambos equipos llegan con distintas urgencias y una caída podría dejar mal parado a quien salga derrotado de Macul.

La formación de Colo Colo

Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lucas Cepeda en el frente de ataque.