Todo listo en Colo Colo. En las próximas horas, Blanco y Negro anunciará a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador tras la traumática salida de Jorge Almirón. El argentino llegará a Macul con la obligación de levantar al plantel y meterlo en zona de clasificación a copas internacionales para el 2026.

Tras varios días de reuniones con posibles candidatos a la banca, finalmente la mesa directiva encabezada por Aníbal Mosa se decidió por el entrenador de 47 años que viene de dirigir en Santos Laguna y cuenta con pasos por Monterrey y América.

Fernando Ortiz será el nuevo DT de Colo Colo (Getty Images).

Según dio a conocer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, “la información que manejo por el nuevo técnico de Colo Colo es que en los próximos minutos se le hace llegar la oferta formal a Fernando Ortiz, donde se verán las condiciones y mañana será aprobado y el nuevo técnico de Colo Colo será el argentino”.

En esa línea, el conocido ‘Tomate’ señaló que “esta jornada (el entrenador) tuvo comunicación directa con Daniel Morón… fue hace algunas horas esta charla con la gerencia deportiva”.

A falta de la firma final, Alvarado aseguró que el nuevo entrenador de Colo Colo “será ratificado pasado el mediodía (de este sábado) tras el directorio”.

La gran misión de Fernando Ortiz en Colo Colo

Ubicados en la décima posición de la Liga de Primera con 28 puntos, Colo Colo tiene la urgencia de sumar de tres ante Universidad de Chile y enmendar el rumbo de cara a la recta final del torneo, donde buscarán asegurar un cupo para una próxima copa internacional. Por ahora, el Cacique sigue soñando con alcanzar el Chile 3 de la Copa Libertadores.

En su arribo al Monumental, a Fernando Ortiz sólo le restará afrontar la postergada Supercopa frente a Universidad de Chile. Más adelante, uno de los desafíos más exigentes será la visita al Francisco Sánchez Rumoroso, donde lo esperará un Coquimbo Unido que, para entonces, podría estar probándose la corona de campeón.