Un nuevo motivo de orgullo tiene el fútbol chileno y especialmente en Colo Colo, donde dos emblemas del club fueron incluidos por una prestigiosa revista entre los 10 mejores de la historia del FC Barcelona.

Se trata del medio Sports Illustrated, quienes armaron un ránking con los arqueros más relevantes a lo largo de los años en el cuadro culé.

Cabe recordar que solo tres chilenos han jugado para los blaugranas, todos pertenecientes a la Generación Dorada: Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Justamente, el ex capitán de la Selección Chilena es uno de los que es parte de este listado, ocupando la octava posición, por el buen recuerdo que dejó entre las temporadas 2014 y 2017, donde consiguió ocho títulos, entre ellos una Champions League y Mundial de Clubes.

En 2015 también recibió el Trofeo Zamora como el mejor portero de La Liga, premio que lleva el apellido de Ricardo Zamora, quien también aparece en esta lista (5°) por lo realizado entre 1919 y 1922.

El otro ex Colo Colo que está presente es el húngaro Franz Platko (10°), que dirigió al Cacique en seis periodos (1939-1940 y 1941-1942, 1946 y 1953). Anteriormente, en su carrera como futbolista, también atajó para el Barcelona entre 1923 y 1930.

Quien lidera el ránking es el español campeón del mundo Víctor Valdés, también destaca el actual golero alemán Marc-André Ter Stegen (4°).

Revisa la lista a continuación:

Ranking de los mejores arqueros del FC Barcelona según Sports Illustrated.

En síntesis