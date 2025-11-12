En Colo Colo tienen buenas noticias para los próximos partidos donde esperan clasificarse a Copa Sudamericana, pues solo restan tres fechas para el cierre de la Liga de Primera 2025.

Esta vez el gran protagonista vuelve a ser Arturo Vidal, quien luego de dos semanas y medias volvió a trabajar a la par de sus compañeros.

Así es, el King que venía saliendo de una contractura en el isquiotibial derecho, la que sufrió en el empate 2-2 con Deportes Limache del 27 de octubre.

Es por esta razón que el volante de 28 años se perdió los dos últimos partidos del cuadro popular, que fueron las victorias ante Ñublense (1-0) y Unión Española (2-1).

Ahora y según información del periodista Nicolás Ramírez de ESPN Chile, esta semana a Vidal ya se le ha visto entrenar junto al plantel y estaría listo para volver en el próximo partido de Colo Colo.

Arturo Vidal volvió entrenar a la par de sus compañeros en Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Cabe recordar que los albos tuvieron dos días de descanso tras el triunfo frente a los Hispanos en Santa Laura, por lo que el martes retomaron los entrenamientos.

Su próximo partido contra Unión La Calera será recién el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

En síntesis