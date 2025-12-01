La Selección Chilena busca entrenador para sus siguientes desafíos. En medio de dicha labor, Claudio Bravo ilusionó a los hinchas: tiene fe en que un anhelado DT puede asumir el desafío.

¿A quién se refirió el histórico de La Roja? Abordó el caso Manuel Pellegrini. Según detalló en conversación con T13, su arribo al combinado nacional no es una utopía… aunque así lo parezca.

Si bien renovó su contrato con Real Betis, el retirado portero aún ve viable la opción de que dirija a su país de origen. Para él, no hay que perder el optimismo sobre su eventual llegada.

“Hablo muy seguido con Manuel, conozco cómo funciona, cómo él piensa. Se ve lejana la posibilidad, pero existe esa semillita de ilusión de tenerlo trabajando en nuestra selección“, comenzó señalando.

En dicha línea, el dos veces campeón de América con La Roja llenó de elogios al destacado DT y lanzó: “Es de las personas más importantes de la historia de nuestro fútbol“.

Claudio Bravo aún tiene fe: cree que Manuel Pellegrini puede llegar a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

¿Dirigirá a la Selección Chilena? El nuevo contrato de Manuel Pellegrini

Cabe consignar que al extender su vínculo con Real Betis, el estratega chileno se mantendrá ligado a la institución española hasta el 30 de junio de 2027. Un importante punto a considerar para La Roja.

Por el momento, la Selección Chilena no tiene nuevo DT para sus próximos desafíos y si no hay cambios en lo pronto, Nicolás Córdova seguirá al mando en los duelos amistosos.

