La Selección Chilena comienza a dar pasos en un nuevo proceso, en el que la Generación Dorada quedó completamente atrás y nuevos jugadores buscan ganarse una camiseta en el equipo de todos pensando en lo que son los próximos objetivos de ‘La Roja’.

Sobre esto, un histórico del equipo de todos como lo es Claudio Bravo conversó hace unos días con el programa ‘F90’ de ESPN y habló sobre lo que será el nuevo dueño del arco de la Selección Chilena, en la que comenta que Lawrence Vigoroux ha ido tomando la posta para quedarse con este puesto.

“Creo que Vigoroux tomó ventaja en un mal momento de la selección, donde las cosas no se estaban dando bien y los resultados no acompañaban” , parte señalando Bravo.

Agregando a esto, el ‘Capitán América’ indica que hay nombres como Thomas Gillier y Brayan Cortés para ser opción, pero que hoy en día el número uno en el arco es Vigoroux, en la que su titularidad sólo dependerá de él y sus buenas actuaciones.

“Eso lo determina el nivel de Vigoroux, si él sigue haciendo las cosas bien, si sigue manteniendo el listón alto, difícil le va a poner la tarea a los demás”, remarcó.

Bravo apuesta por Gillier

Gillier es la gran apuesta de Claudio Bravo | Foto: Photosport

A pesar de la titularidad de Vigoroux, Bravo expresó su deseo de poder darle rodaje a un portero más joven en esta Selección Chilena, para proyectar a un arquero por un largo tiempo pensando en las Eliminatorias Sudamericanas y los respectivos desafíos que puede tener La Roja, en la que ahí apostaría por Thomas Gillier.

“Yo ahora buscaría juventud, un chico que me aporte de ese lado y tenga un arquero para dos-tres Clasificatorias, creo que son posiciones claves y donde no puedes rotar mucho, tienes que tener un tipo que genere confianza y liderazgo, pasa lo mismo con un central y un delantero, hay posiciones que son vitales” .

“Yo probaría un chico joven, (Gillier) me encantaría verlo competir, me encantaría ver el nivel real que tiene, me gustaría ver a un chico joven y que sea un chico joven el que lleve el peso de una clasificatoria”, cerró.