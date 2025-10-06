Colo Colo se encuentra entrenando en el receso obligado por el Mundial Sub 20, donde los albos recién volverán a ver acción el domingo de la próxima semana cuando tengan que visitar a Coquimbo Unido en el puerto pirata.

Por mientras, los albos disputarán un par de amistosos -algunas a puertas cerradas y otros con público- para no perder el ritmo competitivo y no perder de vista el único objetivo que tienen de aquí a fin de año: clasificar a una copa internacional.

Huachipato está en la final de la Copa Chile. | Foto: Photosport

Es en esa línea donde los albos recibieron un verdadero mazazo el día de ayer por parte de Huachipato, equipo que eliminó a Audax Italiano en las semifinales y se clasificó a la gran final del certamen nacional.

¿Y cómo afecta a Colo Colo? Audax Italiano está sobre el Cacique en la tabla de la Liga de Primera y, si ganaba la Copa Chile, hubiese hecho correr la lista de clasificados a torneos internacionales beneficiando a los albos.

Nada de eso sucedió y los itálicos cayeron por 4-3 en el global dejando ahora todo en las manos de Colo Colo, equipo que tendrá que remar desde atrás y recortar diferencias con Cobresal para meterse a torneos internacionales el próximo año.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a ver actividad oficial el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 de la tarde, día y hora en donde deberá visitar al súper líder Coquimbo Unido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.