Colo Colo arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores Femenina la semana pasada, donde las albas se impusieron por 2-0 a Olimpia en el debut y se ilusionan con decir presente en la siguiente ronda del torneo continental.

Ahora, el rival será palabras mayores y es nada más ni nada menos que el Sao Paulo de Brasil, conjunto brasileño que se hace fuerte en estas competencias debido al poderío que tiene la liga femenina en ese país.

El Tricolor Paulista debutó con un triunfo por 2-0 ante San Lorenzo de Almagro y son, de momento, las líderes junto a Colo Colo del Grupo C donde clasifican dos por grupo a la siguiente instancia.

Así las cosas, Colo Colo buscará un nuevo triunfo ante las brasileñas que deje a las chilenas cerca de la siguiente ronda, lo cual podría lograr si en el otro partido empatan y las albas se imponen a las del país de la samba.

Colo Colo vs. Sao Paulo, día y hora

Colo Colo y Sao Paulo jugarán en Argentina por la Fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina este lunes 6 de octubre a las 8 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

No habrá transmisión televisiva para este encuentro.

Streaming: Así se podrá ver

El partido se podrá seguir a través de Pluto TV, streaming absolutamente gratuito.