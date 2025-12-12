La temporada de Huachipato en 2025 fue de dulce y agraz, marcada por altos y bajos que mantuvieron a los hinchas Acereros al borde de la emoción hasta el final del torneo.

En la Liga de Primera, el equipo dirigido por Jaime García terminó en la novena posición, quedándose a tan solo un punto de clasificar a la Copa Sudamericana, una meta que había sido un objetivo claro para la institución.

Sin embargo, los Siderúrgicos lograron redimirse en la Copa Chile, donde derrotaron en la gran final a Deportes Limache y asegurando su presencia en la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Benjamín Gazzolo no continuaría en Huachipato

En este contexto, el equipo vivió cambios importantes en su plantilla y liderazgo dentro de la cancha, donde jugadores como Benjamín Gazzolo se convirtieron en referentes indiscutidos.

El defensor que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile a inicios de la temporada 2025 confirmó que su continuidad en el club de la Región del Bío Bío parece haber terminado.

“Hoy fue mi último partido acá (…) Termino contrato y es muy probable que no siga”, advirtió.

A principio de año, Gazzolo estuvo a una firmar de llegar a la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

“No me han ofrecido renovar acá, así que lo más seguro es que no siga“, sentenció el zaguero.

El anuncio genera ahora especulaciones sobre su futuro y posibles destinos, considerando su trayectoria y las oportunidades que podría tener en otros clubes del fútbol chileno.

En síntesis

Benjamín Gazzolo cierra su etapa en Huachipato luego de una temporada intensa, la que terminaron coronando con el título de la Copa Chile: “No me han ofrecido renovar acá”, dijo tras el triunfo ante Limache.