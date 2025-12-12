La temporada de Huachipato en 2025 fue de dulce y agraz, marcada por altos y bajos que mantuvieron a los hinchas Acereros al borde de la emoción hasta el final del torneo.

En la Liga de Primera, el equipo dirigido por Jaime García terminó en la novena posición, quedándose a tan solo un punto de clasificar a la Copa Sudamericana, una meta que había sido un objetivo claro para la institución.

Sin embargo, los Siderúrgicos lograron redimirse en la Copa Chile, donde derrotaron en la gran final a Deportes Limache y asegurando su presencia en la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Benjamín Gazzolo no continuaría en Huachipato

En este contexto, el equipo vivió cambios importantes en su plantilla y liderazgo dentro de la cancha, donde jugadores como Benjamín Gazzolo se convirtieron en referentes indiscutidos.

El defensor que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile a inicios de la temporada 2025 confirmó que su continuidad en el club de la Región del Bío Bío parece haber terminado.

“Hoy fue mi último partido acá (…) Termino contrato y es muy probable que no siga”, advirtió.

A principio de año, Gazzolo estuvo a una firmar de llegar a la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

No me han ofrecido renovar acá, así que lo más seguro es que no siga“, sentenció el zaguero.

El anuncio genera ahora especulaciones sobre su futuro y posibles destinos, considerando su trayectoria y las oportunidades que podría tener en otros clubes del fútbol chileno.

En síntesis

  • Benjamín Gazzolo cierra su etapa en Huachipato luego de una temporada intensa, la que terminaron coronando con el título de la Copa Chile: “No me han ofrecido renovar acá”, dijo tras el triunfo ante Limache.
  • Su liderazgo y rendimiento lo convierten en una de las figuras más cotizadas en este mercado de fichajes.