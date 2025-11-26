Por estos días se encuentra en Chile el famoso streamer español Ibai Llanos, quien es una de las caras más conocidas del internet a partir de la pandemia y que se ha ido relacionando con el fútbol, donde tiene una gran admiración por Colo Colo.

Hace unos días estuvo en Argentina donde compartió con el streamer trasandino Davoo Xeneize, ocasión en que tuvo grandes palabras para el Cacique en medio de una transmisión en vivo.

“¿Quién es el equipo más grande de Chile? Colo Colo con diferencia. Es como el Real Madrid y Boca Juniors, es objetivo”, respondió el ibérico a una de las consultas de los seguidores.

Ibai Llanos refuerza su admiración por Colo Colo

Y en suelo nacional, Llanos se reunió con el influencer Pedro Canales, quien también le preguntó por los equipos que conoce del fútbol chileno, donde solo nombró al cuadro popular.

Incluso, confesó que firmó una camiseta de los albos: “El más grande de Chile para mí es Colo Colo, he firmado alguna camiseta de Colo Colo también y del resto no he visto más. Solo he visto chavales, gente de Colo Colo”.

Luego, recordó que también vio a un niño con la camiseta del archirrival del popular, Universidad de Chile. “De la U creo que uno, un niño”, cerró.

Mira el VIDEO a continuación:

