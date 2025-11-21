El famoso creador de contenido, Ibai Llanos, está de visita de Argentina donde se reunió con el streamer Davoo Xeneize, con quien realizó una transmisión en la cual llenaron de elogios a Colo Colo.

Así es, el español fue consultado por los seguidores respecto a cuál era el equipo más grande del fútbol chileno, donde no dudó en nombrar al Eterno Campeón.

“¿Quién es el equipo más grande de Chile?”, leyó Ibai Llanos en los comentarios. A lo que respondió inmediatamente “Colo Colo con diferencia”.

Aquello fue confirmado por el streamer argentino, quien también contestó: “El más grande de Chile es Colo Colo”.

Y no quedó ahí, pues el español comparó la grandeza del Cacique con la del Real Madrid y Boca Juniors.

“No, no, no, Colo Colo. Y lo siento todos los chilenos, que no se ofenda ningún chileno. Es como el Real Madrid y Boca Juniors, es objetivo. Luego tú puedes ser de otro equipo”, competó Ibai.

El extracto comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde los hinchas albos sacaron pecho con las palabras del streamer ibérico.

