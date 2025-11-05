El delantero nacional, Jordhy Thompson hoy en día se encuentra viviendo una nueva temporada dentro del fútbol ruso defendiendo la camiseta del Orenburg de la primera división de dicho país, tras lo que fue su bullada salida de Colo Colo tras verse involucrado en un caso de violencia intrafamiliar.

Hoy en día, el atacante de 21 años que vive de un gran presente en Rusia conversó en las últimas horas con Radio ADN y se refirió a lo que sigue siendo su conexión con Colo Colo, en la que se muestra agradecido del cariño que habitualmente la hacen llegar los fanáticos.

“Es increíble que a pesar de todo lo que viví en Colo Colo, la gente me escribe todo el día. Hago un gol y altiro me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas. Le debo algo a Colo Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha”, parte señalando Thompson.

En esa misma línea, al delantero se le preguntó sobre la posibilidad de poder volver al club en algún momento, en la que dejó la puerta más que abierta para poder tener su retorno a Colo Colo, algo que sueña, pero que sabe que no depende de él.

Thompson sueña con volver a Colo Colo | Foto: Photosport

“Me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es”, declara.

Thompson y el mal año de Colo Colo

Finalmente, Thomspon habló de lo que ha sido el año de Colo Colo en este 2025, en el que los ‘Albos’ no han podido tener una gran temporada, pero el atacante confía en que el equipo podrá reponerse para luchar por cosas importantes en el 2026.

“No ha sido un año tan bueno, pero Colo Colo siempre se levanta de las cosas malas. Creo que van a poder levantarse para optar al campeonato el próximo año”, cerró.