La Selección Chilena ya tiene definida su nómina para los amistosos ante Perú y Rusia, que se disputarán el 15 y 18 de noviembre en la ciudad de Sochi, en el marco de la gira europea programada por la ANFP.

El entrenador Nicolás Córdova, quien se mantiene al mando de forma interina tras el adiós de Ricardo Gareca, decidió apostar por una combinación de jugadores experimentados y nuevas caras, pensando en seguir ampliando la base de futbolistas de cara al futuro.

Los grandes ausentes: Pulgar, Cortés y Thompson

Pese al objetivo de probar variantes, el cuerpo técnico dejó fuera a tres jugadores que viven un gran presente a nivel de clubes y que podrían haber estado para esta convocatoria.

Erick Pulgar: Figura clave en el mediocampo de Flamengo y reciente finalista de la Copa Libertadores.

El mediocampista chileno ha tenido un gran año en el Fla | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Brayan Cortés: Recién coronado campeón de la Copa Uruguay y Clausura uruguayo con Peñarol, donde ha sido fundamental.

Jordhy Thompson: Titular indiscutido en el Orenburg de la liga rusa, donde La Roja jugará sus amistosos, y además viene marcando goles.

La decisión de marginar a jugadores que han demostrado un alto nivel competitivo en el extranjero genera dudas, especialmente en el caso de Pulgar, pilar en un equipo finalista de Copa Libertadores.

¿Cuándo juega La Roja?

El encuentro amistoso entre Chile y Rusia está pactado para el sábado 15 de noviembre. Se jugará desde las 12:00 horas en Sochi.

Tras ello, la Selección Chilena se medirá ante Perú, en la misma localidad. Dicho compromiso se desarrollará el martes 18 del mismo mes en horario a confirmar.