En Colo Colo ya se festeja el centenario y una de las actividades han sido una serie de entrevistas a través de un podcast conducido por el periodista Felipe Bianchi, quien en el último capítulo conversó con Jorge Almirón, entrenador del primer equipo.

El técnico argentino conversó de lo que ha vivido desde que arribó al Estadio Monumental a inicios de 2024, donde consiguió dos títulos en su primera temporada, el Campeonato Nacional y la Supercopa.

El momento que emocionó a Jorge Almirón en Colo Colo

Pero más allá de estos triunfos, el DT de 53 años también confesó cuál fue el momento que más lo marcó hasta ahora en Macul. Y tiene que ver con el apoyo que recibió el equipo en la llave de cuartos de final de Copa Libertadores contra River Plate, donde quedaron eliminados luego de una extraordinaria campaña.

“Yo lo sentí mucho, me emocioné muchísimo en la salida cuando fuimos a jugar contra River en los cuartos de final. Porque es fácil cuando uno gana, yo hubiese entendido que si nosotros pasamos a cuartos de final y viene el equipo llegando al país y la gente se vuelca a las calles a festejar o a acompañar el momento, lo hubiese entendido perfectamente”, comenzó diciendo.

“La gente creo que sintió agradecimiento al equipo por lo que había hecho y dijo bueno, nos sentimos representados, estamos con ustedes, confiamos que se puede dar. Eso lo sentí, a mí me emocionó mucho“, agregó.

Jorge Almirón aún recuerda la llave contra River Plate en Copa Libertadores. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Respecto a sus sensaciones en esa instancia, continuó diciendo: “No se dio pero la gente igual sintió que el equipo hizo lo posible por pasar, que no se achicó que aquí de local lo dominamos y allá silenciamos un estadio. La gente lo sintió, por eso hay expectativas ahora”.

De todos modos, dejó en claro que su deseo era avanzar a semifinales de la Copa Libertadores y no quedó contento con los sucedido: “No, no me gustó porque perdimos, yo quería ganar”.