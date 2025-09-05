A poco más de dos semanas desde la salida de Jorge Almirón de Colo Colo, el entrenador argentino rompió el silencio para hablar de su carrera y lo vivió en más de un año y medio con el Cacique.

El técnico de 54 años fue desvinculado por la paupérrima campaña 2025, pese a los grandes logros de la temporada anterior, donde consiguió la estrella 34 en el Campeonato Nacional, la Supercopa y los cuartos de final en Copa Libertadores.

En conversación con DeporTV, el oriundo de San Miguel contó lo que vivió en los tres últimos años, desde su salida de Boca Juniors hasta su llegada al cuadro popular.

“Salí de Boca Juniors, me distancié y después agarré Colo Colo. Yo soy de estar en el día a día, no hablé mucho del tema después de salir porque Colo Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto y atención a ese club”, comenzó diciendo de por qué no se refirió a su renuncia al Xeneize.

El recuerdo de la campaña 2024 con Colo Colo

Respecto a lo vivido en Colo Colo, Almirón se limitó a destacar lo realizado en la temporada 2024: “El año pasado fue muy bueno”.

Jorge Almirón ganó dos títulos con Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Al ser consultado por su futuro, el exfutbolista señaló que le gustaría volver a dirigir en Argentina, aunque por ahora se encontrará en España junto a su familia.

“Me gustaría dirigir en Argentina. No voy a nombrar equipos, porque hay gente trabajando, que lo está haciendo bien. Ahora me voy unos días a España”, concluyó.

Cabe recordar que Colo Colo ya contrató al reemplazante de Jorge Almirón, que es su compatriota Fernando Ortiz, quien ya fue presentado y trabaja al mando del primer equipo albo.