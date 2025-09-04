Gustavo Quinteros se encuentra sin club tras su salida de Gremio en abril del presente año. El entrenador santafesino hasta el momento no ha tomado un nuevo equipo en su carrera profesional, pero sí, por ejemplo, tuvo una reunión con Colo Colo.

El profesional pudo plantear su punto de vista a Blanco y Negro, aquello respecto a su anterior gestión y el momento actual. Ambas partes estuvieron en negociaciones, pero finalmente no llegaron a un acuerdo. Ahora el DT contestó a la pregunta de si lo llamaron de Boca y en su respuesta dejó claro porque no tomó un club.

“No hubo ningún contacto. Tuve contacto con otros clubes que me han llamado del exterior y yo he privilegiado siempre el momento, la parte deportiva para iniciar un proceso”, explicó en conversación con el programa ESPN F90 Argentina.

Para el entrenador es óptimo iniciar en un equipo desde el principio y no tomar en una campaña que ya está andando: “Es mejor iniciar desde una pretemporada, no terminando un año, en situaciones complicadas del equipo, es difícil cambiar una idea de juego y hacerlo bien compitiendo, es mucho más difícil”.

Gustavo Quinteros desea iniciar la pretemporada con un equipo. (Foto: Photosport)

Gustavo Quinteros revela su gran prioridad

El estratega dejó claro que su objetivo es dirigir a un equipo grande en Argentina: “Sinceramente esperar un buen proceso, iniciar en otro equipo grande si es posible dándole prioridad al fútbol argentino. Por ahí en diciembre se puede dar, ojalá”.

De esta manera, Gustavo Quinteros por ahora no tiene entre sus planes principales un retorno al fútbol chileno, pues su gran prioridad es dirigir en Argentina, donde ya logró ser campeón con Vélez Sarsfield en la temporada 2024, situación que le permitió ir a Gremio.