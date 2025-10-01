En esta temporada, los Superclásicos del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile han tenido mucha polémica tanto dentro como fuera de la cancha, en la que uno de los grandes protagonistas de estos momentos ha sido el atacante ‘Albo’, Javier Correa.

Dentro de las últimas horas, el goleador argentino del ‘Cacique’ conversó con el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de PicadoTV Chile y fue consultado sobre lo que ha sido su entrevero con el archirrival de Colo Colo, en donde fue recordado su ‘a llorar a la iglesia’ tras el título del 2024.

“Me da vergüenza, pero es lo que yo digo del show, es la parte del show, cuando uno gana está todo bien, no pasa nada, pero cuando tú pierdes no puedes llorar, perdiste, a tu casa, chau, es así”, comenzó señalando Correa.

En esa misma línea, el delantero de Colo Colo indicó que dicha frase nunca fue para la Universidad de Chile, señalando que tiene mucho respeto por los fanáticos ‘Azules’.

Correa dejó este picante mensaje a su archirrival | Foto: Photosport

“Yo no dije que era para la gente de la U, cada uno se pone el poncho que quiere, yo a la gente de la U la respeto, todo bien cuando ellos ganan”, remarca.

Correa y su portentoso palo a la U

Concluyendo, Correa reconoció que hoy en día el presente entre Colo Colo y la U hoy en día es muy diferente, en la que el atacante dio a conocer que se ha aguantado las burlas del archirrival, pero deja un mensaje bastante picante para la Universidad de Chile.

“Y si ellos van mejor, está bien, joya, después me toca a mí, pero te la tenés que aguantar, si no te la aguantás y empiezas a llorar y a hacer denuncias…”, cerró.