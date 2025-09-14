En esta jornada, una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno es la que protagonizarán Universidad de Chile y Colo Colo, en la que uno de los dos equipos se podrá quedar con el trofeo de la Supercopa de nuestro país.

Previo a lo que es este importante partido, una importante comparativa es la que se hizo sobre dos planteles estelares de los últimos tiempos en ambos equipos: la Universidad de Chile 2011 y Colo Colo 2006, la que sin duda dejaron grandes recuerdos en sus hinchas.

Ante esto, el ex futbolista de ambos equipos, Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dentro de una comparativa entre ambos clubes, se le preguntó por cuál es el equipo que más le llenó en lo futbolístico, en la que se inclinó por el Colo Colo de Claudio Borghi.

“Como juego me gustaba más el Colo Colo de Borghi, me llenaba más por los jugadores. Ese equipo jugaba muy libre”, declaró Jara.

Jara eligió al Colo Colo 2006 | Foto: Photosport

Finalmente, Jara indicó que ver a jugadores como Jorge Valdivia, Matías Fernández y Humberto Suazo, era una debilidad importante, en la que sin duda la gran deuda de su equipo fue la final de la Copa Sudamericana 2006, en la que cayeron ante Pachuca de México.

“En calidad de jugadores, el ver jugano a (Jorge) Valdivia, a Matías (Fernández), ese Colo Colo 2006, yo lo enfrenté y casi lo dejamos fuera en la llave con Huachipato en la fase de Copa Sudamericana”, cerró.